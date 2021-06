Crespo não comanda São Paulo contra Ceará por precaução contra Covid-19

Técnico foi afastado preventivamente e sequer comandou trabalho deste sábado, no CT da Barra Funda. Auxiliar Juan Branda treinou a equipe

O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, não comandará o time contra o Ceará, neste domingo, no Castelão, pelo Brasileirão. Segundo o site oficial do clube, o argentino "apresentou sintomas semelhantes aos da Covid-19 e foi afastado preventivamente das atividades". Ele será monitorado pelo departamento médico. Esta é a segunda vez que o treinador fica fora de um jogo por esse mesmo motivo, como ocorreu diante do Atlético-GO.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem Crespo, o auxiliar Juan Branda comandou o treino deste sábado, no CT da Barra Funda, e será o responsável por dirigir o time diante do Ceará.

Para esse jogo, é provável que o São Paulo conte com as voltas de Luan e Hernanes, recuperados de lesões. Daniel Alves voltou a jogar na quarta-feira, no empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no Morumbi.