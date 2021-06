São Paulo terá voltas de Luan, Hernanes, Reinaldo e Igor Vinicius contra o Ceará

Volante e Profeta se recuperam de lesões, enquanto laterais retornam após cumprir suspensão diante do Cuiabá

O São Paulo terá quatro voltas para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 20h30, no Castelão. Luan (recuperado de um edema na posterior da coxa esquerda) e Hernanes (teve uma contratura muscular no tronco) foram relacionados e viajam com a delegação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O volante estava fora desde o dia 29 de maio, quando enfrentou o Fluminense, e o Profeta não era convocado desde 5 de junho, qunado ficou no banco contra Atlético-GO.

Igor Vinicius e Reinaldo também retornam, após cumprir suspensão diante do Cuiabá, no empate por 2 a 2 no Morumbi. Assim, o auxiliar Juan Branda terá mais opções para escalar o time. Ele vai comandar o time, pois Hernán Crespo não viajará por ter sido afastado preventivamente após apresentar sintomas semelhantes aos da Covid-19.

Por outro lado, seguem como desfalques do São Paulo: Miranda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), William (trauma no joelho direito), Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda) e Arboleda (seleção do Equador). O time tem três pontos após três jogos e busca a primeira vitória no Brasileirão.