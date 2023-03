CRB x Operário-MS ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Operário-MS se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O CRB começou muito bem a temporada. Neste momento, a invencibilidade da equipe regatiana em 2023 é de 16 jogos. Ao todo, o time venceu 11 partidas e empatou cinco vezes. O Mais Querido está na primeira posição do Campeonato Alagoano, com 19 pontos. Já na Copa do Brasil, vem de vitória contra o União Rondonópolis, pelo placar de 1 a 0. Neste jogo contra o Operário, o time comandado por Umberto Louzer espera contar com o apoio da torcida para se classificar para a terceira fase da competição nacional.

O Operário-MS chega em baixa para o jogo mais importante do ano. Além de não fazer boa campanha no Estadual, o Galo ainda vem de eliminação na Copa Verde, diante do Tocantinópolis. Na primeira fase da competição nacional, a equipe sul-mato-grossense eliminou o Operário-PR.

Nesta segunda fase da Copa do Brasil, quem vencer a partida no tempo normal, está classificado. Caso haja empate, a decisão será nas penalidades máximas.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Rafael Longuine, Anderson Leite, Retato, Mike, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Operário-MS: Vitor Prada; Travassos, Jadson Sergipano, Márcio Luiz, Hugo e Jackson; Abuda, Andrei Alba (Fernandinho) e Sato; Tony Júnior e Johnny. Técnico: Celso Rodrigues.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Operário-MS

Felipe Chaves está suspenso.

Quando é?