CRB x Guarani: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Guarani entram em campo na noite deste sábado (23), às 18h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em nono lugar com 42 pontos, o CRB vem de derrota no jogo passado. O time alagoano agora busca a redenção para tentar se aproximar do G-4.

Do outro lado, o Guarani vive bom momento e é o vice-líder do campeonato, com 50 pontos. Além disso, o Bugre busca a quarta vitória consecutiva.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Gum, Fábio Alemão, Edimar; Falcão, Lucas Lima, João Paulo; Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?