Covid-19 tira Gabriel Jesus do Boxing Day e cria problema para Guardiola no City

Atacante brasileiro perderá partidas importantes pelo time inglês na Premier League; lateral Kyle Walker também testou positivo

Não é uma piada infame de Natal, mas, em pleno dia 25 de dezembro, o confirmou que Gabriel Jesus testou positivo para Covid-19. Ele, além do lateral Kyle Walker e dois membros da comissão técnica estão com o vírus e devem ficar ausentes de jogos importantes do City na temporada.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube inglês.

O Manchester City FC pode confirmar que Gabriel Jesus, Kyle Walker e dois membros da equipe testaram positivo para COVID-19. Todos no Clube desejam aos nossos colegas uma rápida recuperação durante o período de isolamento, desde o Natal até o seu retorno ao trabalho. pic.twitter.com/xYHEF0tmBJ — Manchester City (@ManCityPT) December 25, 2020

Jesus e os outros infectados devem perder, no mínimo, dois jogos de Premier League nesse período. O clube não estipulou uma data de volta, mas os jogos contra o United, na rodada do Boxing Day, e contra o , no dia 28 não devem contar com os atletas.

Após essas duas partidas, o ano começa agitado para Guardiola e seus comandados. Já que logo no dia 3 de janeiro, o City enfrenta o , e, três dias depois, joga o clássico de Manchester contra o United, pela semifinal da Carabao Cup.

O vem em uma temporada bastante diferente das anteriores. O time tem tido enormes dificuldades para fazer gols, porém, melhorou defensivamente.

Gabriel Jesus vinha sendo titular na equipe, já que Sergio Agüero ainda se recupera de uma cirurgia no joelho. Dessa forma, o City chega para as rodadas dos dias festivos sem um centroavante apto para jogo. É possível que Sterling seja usado na função enquanto Jesus e Agüero se recuperam.