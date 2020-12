Quatro anos sem eliminações: o amor entre Guardiola, Man City e a Copa da Liga

City enfrenta o Arsenal nesta terça-feira (22) em busca de seu quarto título seguido da Carabao Cup

Não é todo dia que o de Pep Guardiola é eliminado da . Da última vez que isso aconteceu, Barack Obama ainda era o presidente dos e a Apple acabava de lançar o Iphone 7. Mais precisamente, já são 1518 dias sem eliminações na competição para os Citizens.

A última - e única - vez em que isso aconteceu foi no dia 26 de outubro de 2016. Na ocasião, um recém-chegado Guardiola comandava uma equipe com 11 titulares que não estão mais no Etihad Stadium. Então, em Old Trafford, o placar terminou em 1 a 0 para o rival de Manchester.

Desde então, o City venceu a competição em três temporadas seguidas e, agora, está a apenas três vitórias de erguer mais o troféu novamente - se isso acontecer, será a segunda vez que um clube vence a em quatro ocasiões consecutivas.

E uma das razões para isso está na postura adotada por Guardiola. Ao contrário de seus rivais, que muitas vezes deixam a competição em segundo ou até mesmo terceiro plano, o treinador espanhol tem levado o torneio a sério, independentemente do adversário em questão.

Todos sabem que o espanhol é extremamente competitivo e ama vencer, mas além disso, ele acredita que um título logo no início da temporada pode dar aos jogadores um incentivo maior para seguir em busca de mais conquistas - como aconteceu em 2019, com a conquista sem precedentes dos três títulos ingleses na mesma temporada.

“Este é o único país que em fevereiro você pode ganhar um título”, disse ele após a vitória de 2019, embora a final desta temporada tenha sido adiada para abril. "Acho [que é bom] para o clima”.

Mas apesar de Guardiola ter colocado times fortes na competição, ele também aproveitou a oportunidade para lançar jovens jogadores.

Phil Foden, por exemplo, marcou seu primeiro gol pelo clube aos 18 anos de idade na terceira rodada da Carabao Cup de 2018. Seu desenvolvimento continuou até que, na final do ano passado, contra o , em Wembley, ele foi eleito o melhor jogador em campo.

No total, 16 jogadores da base do City atuaram pelo torneio nas últimas três temporadas e meia, embora sempre mesclados com companheiros de equipe mais experientes.

Na Copa da Liga desta temporada, Foden e Liam Delap, com apenas 17 anos, marcaram os gols diante do Bournemouth, na terceira rodada. Uma semana depois, contra o , Cole Palmer, de 18 anos, fez sua estreia pelo time principal do City.

Mas mesmo dando oportunidade aos jovens, Guardiola sempre os coloca ao lado de suas grandes estrelas, o que vem dando certo. Foram 20 vitórias nas últimas 21 partidas do torneio.

Agora, o adversário desta terça-feira (22) será o Arsenal, pelas quartas de final. Enquanto seu ex-assistente técnico Mikel Arteta está desesperado por uma vitória para aliviar a pressão, Guardiola buscará mais um resultado positivo, por razões totalmente diferentes.

É verdade que os Gunners eliminaram os Citizens da FA Cup em julho, mas poucos apostariam contra o City de Guardiola indo em busca do troféu pelo quarto ano consecutivo.