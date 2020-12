Gabriel Jesus desencanta pelo City contra um Arsenal que afunda e recordes negativos

O time treinado por Pep Guardiola atropelou os londrinos e avançou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa

Foram dois os grandes destaques da goleada por 4 a 1 aplicada pelo contra o , nesta terça-feira (22), resultado que garantiu o time de Pep Guardiola na semifinal da Inglesa. O primeiro deles foi Gabriel Jesus, o segundo a péssima fase vivida pelo Arsenal.

O brasileiro, titular no comando de ataque, abriu o placar logo aos 3 minutos e pôs um fim no jejum de gols que perdurava sete jogos desde a última vez em que havia balançado redes adversárias – no início de novembro, no empate por 1 a 1 contra o . Desde sua chegada à , em 2017, apenas o inglês Calvert-Lewin, do , fez mais gols pela competição eliminatória: foram 10 contra sete de Gabriel.

Outro Gabriel, brasileiro, que chegou a ter destaque foi Martinelli, autor do passe para o empate de Lacazette. No entanto, a fase do Arsenal não permite sorrisos: Mahrez, Foden e Laporte mostraram a enorme diferença que existe, hoje, entre City e Arsenal.

A derrota, a quarta nos últimos três jogos válidos por todas as competições, coloca ainda mais pressão sob o técnico Mikel Arteta. E não faltam motivos para dores de cabeça no Emirates Stadium: a atual temporada tem sido recheada de recordes negativos para os londrinos.

Apenas a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento na Premier League, o Arsenal faz seu pior início de temporada na primeira divisão inglesa desde 1974-75.

Desde 1998 o Arsenal não sofria, dentro de casa, um mínimo de quatro gols em jogos de Copa da Liga.

E para completar, o City tornou-se o maior carrasco atual do Arsenal ao vencer os últimos quatro confrontos disputados como visitante, igualando uma marca que foi vista pela última vez contra os Gunners entre 1960 e 1965 – com o aparecendo como carrasco de então.