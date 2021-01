Coutinho faria até mal ao Liverpool se voltasse, opina lenda dos Reds

Apesar de elogiar o futebol do brasileiro, o ídolo da torcida do clube inglês, John Barnes, não acredita que ele seria útil para Jurgen Klopp

Philippe Coutinho seria "brilhante" se voltasse ao , mas até "faria mal ao clube". Quem opina é a lenda John Barnes, ídolo da torcida e bicampeão inglês pelos Reds.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com o time comandado por Jurgen Klopp sofrendo nas últimas rodadas e quase perdendo a liderança da Premier League para o , ao passo que o brasileiro permanece sendo pouco utilizado no Barcelona, já começou a rolar uma especulação de que o meia-atacante poderia retornar a Anfield.

Mais times

Lesionado por três meses, o meia voltaria a tempo de ajudar o Liverpool na reta final da temporada. De 2013 a 2018, teve ótima passagem no clube inglês e se consolidou como um dos melhores jogadores do planeta, mas teve a imagem arranhada ao forçar a saída para o e inclusive fingir lesões para que o time o vendesse.

Além do trio Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah, que não foi nos três últimos jogos, somente Takumi Minamino, Diogo Jota e Curtis Jones balançaram as redes por mais de uma vez nesta temporada. Assim, alguns defendem que a equipe precisaria de outra arma na frente para não ser tão dependente de seu ataque: os chutes de longa distância de Philippe Coutinho, recuperado, poderiam ajudar.

Não para John Barnes, porém. Em entrevista concedida ao BonusCodeBets, o meio-campista até elogiou o futebol do ex-meia do Liverpool, mas comentou que o time não precisa de um jogador com suas características.

"Quando nós tinhamos Coutinho, ficamos a 20 pontos da liderança na Premier League. Ele pode até ajudar a marcar gols, mas tem um estilo de jogo diferente e iria fazer com que o trio de ataque produzisse menos." comentou o ídolo. "Eu não acho que daria certo jogar com um meio-campista do estilo de Coutinho. O Liverpool não precisa dele."

Coutinho acertou sua ida ao Barça há exatos três anos! ✍️



Acabou sendo ótimo... para o Liverpool? 👀 pic.twitter.com/XRyW9Ecgto — Goal (@GoalBR) January 6, 2021

"O time conseguiu criar uma harmonia e um sistema de jogo consistente com três meias que atacam e defendem servindo de suporte para os atacantes. Se Coutinho voltasse, ele seria brilhante. Mas faria até mal ao Liverpool se voltasse, a equipe não teria o mesmo balanço defensivo e ofensivo com ele em campo."

Que Coutinho tem futebol para jogar entre os melhores do mundo, ninguém duvida. O problema é que o atleta não consegue desempenhar esse talento nos últimos tempos e alguns já parecem até questionar se o meia pode funcionar em um time campeão. Resta ver os próximos capítulos da carreira do brasileiro.