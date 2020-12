Liverpool tem motivos para se preocupar na Premier League, neste fim de 2020?

Após conquista histórica em 2020, time comandado por Jurgen Klopp oscila na Premier League e vê rival se aproximar

Após o tão sonhado título da Premier League, quebrando o incômodo tabu de 30 anos sem a conquista nacional, a temporada 20/21 do não lembra em nada o time consistente que encantou os torcedores.

Mesmo na liderança da Premier League, o time comandado por Jurgen Klopp deixa pontos pelo caminho e vê o surpreendente encostar na liderança. Nas últimas duas partidas (contra e West Bromwich, ambos da parte de baixo da tabela), os Reds conquistaram só um ponto.

Desde a esmagadora vitória por 7x0 contra o , em 19 de dezembro, o time de Salah e Mané mostra uma sensível queda de desempenho, com destaque para a dificuldade em balançar as redes. Incomodado com a performance nas finalizações, Klopp comentou a atual fase do time:

“Não marcar gols só será uma preocupação real quando você não criar chances. Se você consegue finalizar, é só uma questão de tempo, então eu sei que voltaremos a marcar em breve. Contra o , precisávamos de uma reação no segundo tempo, enquanto hoje conseguimos melhorar, mas sem conseguir marcar o gol”, disse o treinador alemão.

Para comemorar, só mesmo o retorno de algumas peças importantes. Thiago, Milner e Xherdan Shaqiri fizeram suas primeiras partidas em meses pelo Liverpool, e certamente serão úteis na dura sequência da temporada. O objetivo se torna a manutenção de Mohamed Salah no elenco, após as demonstrações de insatisfação do egípcio.

O próximo compromisso é fora de casa contra o no dia 04/01, seguido por outro duelo fora de casa contra o , desta vez pela terceira rodada da Copa da , em 08/01. No dia 17/01, o aguardado duelo contra o Manchester United, que pode ser importante na tabela da Premier League.