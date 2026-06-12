Courtois dá a entender que tomará uma decisão surpreendente após a Copa do Mundo

Enquanto se prepara para defender a baliza da seleção belga na Copa do Mundo de 2026, Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, causou uma grande surpresa sobre seu futuro na seleção, dando a entender que tomará uma decisão decisiva que pode causar grande decepção aos torcedores dos “Diabos Vermelhos” assim que terminar a Copa do Mundo na América do Norte.

O goleiro de 34 anos admitiu, durante uma coletiva de imprensa realizada no campo de treinamento da seleção, que sua trajetória com a seleção belga está chegando ao fim, dizendo aos jornalistas presentes: “Há fortes possibilidades (de eu me aposentar da seleção). Não sei se este é o momento certo para falar sobre isso, mas a chance de eu não continuar na seleção após a Copa do Mundo é muito maior do que a de eu permanecer.”

Courtois justificou sua decisão de pendurar as chuteiras com a seleção pela vontade de manter sua carreira no Real Madrid pelo maior tempo possível, acrescentando: “Tenho 34 anos e me vejo obrigado a pensar nas condições físicas e no desgaste do meu corpo; quero continuar jogando no mais alto nível por muitos anos ainda, e acredito que chegou a hora de passar o bastão para os jovens talentos e a nova geração”.

Vale lembrar que a Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia, e busca compensar sua participação medíocre na Copa do Mundo do Catar 2022, quando foi eliminada na fase de grupos, com uma participação forte que traga de volta à memória o terceiro lugar conquistado na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia.