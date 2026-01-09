Coritiba x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paranaense 2026

Coritiba e Londrina se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Coxa (YouTube) e Canal GOAT (Streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Coritiba busca sua primeira vitória no estadual após estrear com derrota em casa para o Foz do Iguaçu por 3 a 2. O Coxa, que costuma mesclar seu elenco principal com o sub-20 neste início de temporada, quer reagir diante da sua torcida e somar seus primeiros pontos na competição.

Já o Londrina vem embalado, vindo de uma estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Operário e quer manter o 100% de aproveitamento. O Tubarão entra confiante em somar mais pontos e se consolidar em uma posição no topo do seu grupo.

O jogo, que deve ser muito equilibrado e disputado, é um teste importante para as duas equipes logo no início da competição.

Coritiba: Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi, Diogo Batista e Jean Gabriel; Matheus Dias, Lucas Crepaldi e Thiago Azaf. Técnico: PC de Oliveira.

Londrina: Mauricio Kozlinski; Maurício, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Alan Aal.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

