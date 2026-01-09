+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Paranaense
team-logoCoritiba
team-logoLondrina
Gabriel Marin

Coritiba x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paranaense 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (10), no Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Londrina se enfrentam neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Coxa (YouTube) e Canal GOAT (Streaming)(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Coritiba busca sua primeira vitória no estadual após estrear com derrota em casa para o Foz do Iguaçu por 3 a 2. O Coxa, que costuma mesclar seu elenco principal com o sub-20 neste início de temporada, quer reagir diante da sua torcida e somar seus primeiros pontos na competição.

Já o Londrina vem embalado, vindo de uma estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Operário e quer manter o 100% de aproveitamento. O Tubarão entra confiante em somar mais pontos e se consolidar em uma posição no topo do seu grupo.

O jogo, que deve ser muito equilibrado e disputado, é um teste importante para as duas equipes logo no início da competição.

Coritiba: Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi, Diogo Batista e Jean Gabriel; Matheus Dias, Lucas Crepaldi e Thiago Azaf. Técnico: PC de Oliveira.

Londrina: Mauricio Kozlinski; Maurício, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Alan Aal.

Paranaense
Coritiba crest
Coritiba
COR
Londrina crest
Londrina
LON

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sábado, 10 de janeiro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

