Coritiba x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Criciúma se enfrentam na noite desta terça-feira (14), no Couto Pereira, às 20h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Após ser eliminado nas quartas de final do paranaense, o Coritiba junta os cacos para se fortalecer e virar a chave para a disputa da Copa. O Coxa não poderá contar com Henrique, Willian Farias e Júnior Urso, todos no departamento médico.

Já o Criciúma é o quarto colocado do catarinense e poupou forças no fim de semana, de olho no confronto desta terça. Assim, o técnico Cláudio Tencati mandará o que tiver de melhor a campo.

Prováveis escalações

Escalação do Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis; Jesús Trindade, Bruno Gomes e Robson; Rodrigo Pinho, Kaio César e Alef Manga.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Hélder; Arilson, Marcelo Hermes, Fellipe Mateus e Crystopher (Marcinho); Fabinho e Éder.

Desfalques

Coritiba

Henrique, Willian Farias e Júnior Urso estão no departamento médico.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?