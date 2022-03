Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (5), no Parque São jorge, a partir das 14h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x RB Bragantino DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Parque São Jorge - Tatuapé, São Paulo HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (5), no Parque São Jorge.

Qual o número da Band nas operadoras?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243

MAIS INFORMAÇÕES

Após mais uma temporada vitoriosa, e depois do título da Supercopa do Brasil, as Brabas do Timão chegam para esta partida de forma empolgada. O time tem a vantagem de jogar esse duelo frente ao seu torcedor na Fazendinha.

Do outro lado, o RB Bragantino quer surpreender em mais uma temporada novamente. Criado em 2020, o time conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro na temporada passada e, por isso, vai em busca de um título inédito.

Este será o reencontro das duas equipes que se enfrentaram no dia 13 de outubro de 2021, pelo Paulistão feminino. Na ocasião, o Timão levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Real Brasília Supercopa do Brasil 9 de fevereiro de 2022 Corinthians 1 x 0 Grêmio Supercopa do Brasil 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Corinthians Brasileirão feminino 14 de março de 2022 20h (de Brasília) Corinthians x Cruzeiro Brasileirão feminino 18 de março de 2022 20h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 3 São José-SP Copa Paulista feminino 17 de outubro de 2021 São José-SP 1 x 1 RB Bragantino Copa Paulista feminino 30 de outubro de 2021

Próximas partidas