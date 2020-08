Corinthians x Palmeiras nos pênaltis: foi assim em quatro dos últimos seis mata-matas

Equilíbrio no Derby se reflete até depois do apito final do juiz nos últimos confrontos; clubes decidem o Paulista a partir de quarta

Corinthians e Palmeiras começam a definir nesta quarta-feira o campeão paulista de 2020 , a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena em Itaquera. Carregado de rivalidade histórica, o embate traz também um equilíbrio impressionante: em quatro das últimas seis vezes em que se enfrentaram nos mata-matas, os clubes decidiram a vaga apenas nas cobranças de pênaltis.

Mais recente e ainda viva na memória do torcedor, a disputa dominada pelo goleiro Cássio em 2018, no Allianz Parque, foi a primeira que o conseguiu vencer neste tipo de desempate. Anteriormente, o havia ficado pelo caminho sempre que a definição passava do tempo normal.

Foi assim nas quartas de final da Libertadores da América de 1999, quando Dinei bateu o seu na trave e Marcos parou o chute de Vampeta. No ano seguinte, após dois dos melhores Derbys da história, pela semifinal do torneio continental, Marcos parou a batida de Marcelinho e se eternizou de vez na memória do palmeirense.

A última vitória do em cobranças de penalidades foi na semifinal do Paulista de 2015. À época envolvido na disputa da Libertadores, o Timão mandou a campo um time misto e viu o duelo terminar no empate por 2 a 2. Nos pênaltis, Fernando Prass pegou as batidas de Elias e Petros para dar a vaga ao .

O Corinthians, por sua vez, pode dizer que, nesse período, foi o único a conseguir vencer com uma boa vantagem com a bola rolando. A equipe alvinegra bateu o arquirrival pouco depois de cair na Libertadores de 1999, fazendo 3 a 0 no jogo de ida e empatando por 2 a 2 a volta da final do Paulista daquele ano. O segundo duelo ficou conhecido pelas “embaixadinhas” do atacante Edilson.

O outro duelo vencido com maior margem pelos corintianos foi a semifinal do Paulista de 2003. Pouco tempo depois de ser rebaixado à pela primeira vez, o Palmeiras chegou até a abrir 2 a 0 no primeiro jogo, mas levou o empate. Na volta, avassalador, o Corinthians fez 3 a 0 logo de cara e fechou o placar em 4 a 2.

Por ter a melhor campanha até aqui no Estadual, o Palmeiras terá o direito de decidir o campeonato no Allianz Parque . Caso nenhum time consiga superar o adversário em 180 minutos, a definição mais uma vez irá para os pênaltis .

Os Derbys em mata-matas recentes