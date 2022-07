Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (27), pela 14ª rodada do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília), pela 14ª rodada do Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet

O Corinthians quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival. O Timão é o líder do grupo 13, com 7 pontos marcados (duas vitórias e um empate).

Já o Mirassol é o vice-líder da chave, com 4 pontos somados até o momento (uma vitória, um empate e uma derrota).

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Wesley, Leonardo, Renato Santos, Murillo, Riquelme, Abimael, Kayke, Matheus, Wesley Teixeira, Guilherme e Pedro Henrique.

Possível escalação do Mirassol: Vinícius, Wesley, Guilherme Henrique, Renato, Wellington, Dhônata, Claudinei, Luis Fernando, Wesley Souza, Reinaldo e Arilton.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Mirassol:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Mirassol DATA Quarta-feira, 27 de julho de 2022 LOCAL Parque São Jorge, São Paulo - SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luccas Galdi (SP)

Assistentes: Patrick Bardauil e William Prestes (SP)

Quarto árbitro: Fagson Silva (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 2 x 2 Corinthians Paulista sub-20 20 de julho de 2022 Mirassol 0 x 1 Noroeste Paulista sub-20 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Noroeste x Mirassol Paulista sub-20 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Mirassol x XV de Jaú BPaulista sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Santos Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022 Mirassol 2 x 2 Corinthians Paulista sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas