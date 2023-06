Corinthians x União Mogi ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela décima rodada do torneio sub-20; veja como acompanhar na internet

Corinthians e União Mogi se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), a partir das 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no Youtube, na internet.

Ainda sem perder no Paulistão sub-20 com seis vitórias e três empates conquistados, o Corinthians está na liderança do Grupo 12, com 21 pontos, ao lado do Água Santa, que encara o Suzano no mesmo dia e horário.

Do outro lado, o União Mogi, em quinto lugar, com seis pontos, busca a primeira vitória no torneio. Até aqui, foram dois empates e sete derrotas. No último encontro válido pela oitava rodada do torneio, o Timão goleou por 8 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Felipe Longo; Caipira, Renato e Vinicius Cressi e Vitor Meer; Gabriel Moscardo, Ryan e Pedrinho; Breno Bidon, Arthur Sousa e Kayke.

União Mogi sub-20: Guilherme Carmo; Deyvid Silva, Breno de Oliveira, Kauan Ohnesorge, João Vinicius, Kawã Magno, Thiago Silva, Anderson Miranda, Willian Rodrigues, Bruno Abreu e Leonardo Munhoz.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

União Mogi

Não há desfalques confirmados.

Quando é?