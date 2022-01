Onde assistir à Copa São Paulo Júnior de 2022?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida brevemente como Copinha, já começou e a jovem garotada está mostrando bom futebol, com expectativa de ser vista pelos grandes times do Brasil e do mundo.

Ao longo de 32 grupos com quatro times cada, a Copinha é disputada desde 1969. Em 1970, passou a receber clubes de todo o país, abrigando hoje 128 times em cada edição. O maior vencedor é o Corinthians, com dez títulos, tendo Fluminense e Internacional em segundo colocado, com cinco, e São Paulo e Flamengo, com quatro, empatados em terceiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como assistir aos duelos do torneio? Abaixo, a GOAL te mostra em que locais estão disponíveis os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022.

Onde assistir à Copinha de 2022?

Na edição deste ano, muitos lugares foram disponibilizados para acompanhar aos jogos de um dos torneios que mais revela jogadores no país. Pela televisão por assinatura, alguns duelos estão disponíveis através do SporTV, da TV Globo. A grande maioria das partidas, no entanto, é transmitida na internet pelo portal Eleven Sports.

Outra opção é o YouTube do Paulistão, que também transmitirá alguns jogos durante o campeonato, como o duelo entre Ceará e Bragantino-PA desta quarta-feira (05) e Velo Clube-SP x Athletico, por exemplo.