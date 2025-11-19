Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão, o Corinthians volta a campo pressionado em busca da recuperação. Em 13º lugar, com 42 pontos, o Timão está na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana 2026. Para o Majestoso, o técnico Dorival Júnior trata como dúvida a presença de Memphis Depay, que disputou dois jogos com a Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo.

Por outro lado, o São Paulo, em nono lugar, com 45 pontos, está a oito pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2026. Em 33 jogos disputados no Brasileirão, o Tricolor Paulista soma 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 45%.

"Para os nossos objetivos deste ano, são muito importantes estes três pontos fora de casa, ainda mais sendo um clássico, que nos traz ainda mais confiança. Uma vitória vai ser muito importante no nosso trajeto final para buscarmos essa vaga na Libertadores", afirmou Rafael.

"Clássicos são jogos à parte e cada um tem a sua história, então sabemos da dificuldade que o adversário vai propor. Eles também precisam do resultado, mas acho que precisamos continuar fazendo nosso trabalho com dedicação. O que sobressaiu em jogos que saímos vitoriosos neste ano foi a entrega e a intensidade, e acho que temos que repetir isso para buscar os três pontos", completou.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto

São Paulo: Rafael, Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni).

Desfalques

Corinthians

Raniele segue lesionado, enquanto Rodrigo Garro cumprirá suspensão.

São Paulo

Enzo Díaz, Rodriguinho, Marcos Antônio, Wendell, Juan Dinenno, Oscar, Luan, André Silva, Ryan, Calleri e Arboleda estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025

quinta-feira, 20 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 364 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 115 do São Paulo, além de 116 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Classificação

