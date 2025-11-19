+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Majestoso será disputado nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão, o Corinthians volta a campo pressionado em busca da recuperação. Em 13º lugar, com 42 pontos, o Timão está na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana 2026. Para o Majestoso, o técnico Dorival Júnior trata como dúvida a presença de Memphis Depay, que disputou dois jogos com a Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo.

Por outro lado, o São Paulo, em nono lugar, com 45 pontos, está a oito pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2026. Em 33 jogos disputados no Brasileirão, o Tricolor Paulista soma 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Aproveitamento de 45%. 

"Para os nossos objetivos deste ano, são muito importantes estes três pontos fora de casa, ainda mais sendo um clássico, que nos traz ainda mais confiança. Uma vitória vai ser muito importante no nosso trajeto final para buscarmos essa vaga na Libertadores", afirmou Rafael.

"Clássicos são jogos à parte e cada um tem a sua história, então sabemos da dificuldade que o adversário vai propor. Eles também precisam do resultado, mas acho que precisamos continuar fazendo nosso trabalho com dedicação. O que sobressaiu em jogos que saímos vitoriosos neste ano foi a entrega e a intensidade, e acho que temos que repetir isso para buscar os três pontos", completou.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto

São Paulo: Rafael, Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni).

Escalações de Corinthians x São Paulo

CorinthiansHome team crest

5-3-2

Formação

3-4-1-2

Home team crestSAP
40
Felipe Longo
2
Matheuzinho
26
F. Angileri
13
Gustavo Henrique
47
Tchoca
21
Bidu
27
B. Bidon
19
A. Carrillo
70
J. Martinez
9
Yuri Alberto
56
Gui Negao
23
Rafael
2
R. Toloi
28
A. Franco
35
Sabino
16
L. Gustavo
36
Patryck
25
Alisson
29
P. Maia
6
C. Soares
11
Ferreira
10
L. Neves

3-4-1-2

SAPAway team crest

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

Desfalques

Corinthians

Raniele segue lesionado, enquanto Rodrigo Garro cumprirá suspensão.

São Paulo

Enzo Díaz, Rodriguinho, Marcos Antônio, Wendell, Juan Dinenno, Oscar, Luan, André Silva, Ryan, Calleri e Arboleda estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 20 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 364 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 115 do São Paulo, além de 116 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 0.

COR

Outros

SAP

0

1

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

