Corinthians recebe proposta de clube inglês por Robert Renan

De acordo com pessoas que estão a negociação, a proposta é “irrecusável”

Robert Renan pode ser negociado pelo Corinthians nos próximos dias. Depois de ver Ivan e Mantuan saírem para a Rússia e João Victor para Portugal, o jovem zagueiro pode ser o próximo da fila.

Como soube a GOAL, o estafe do jovem zagueiro de 18 anos tem uma proposta considerada “irrecusável” em mãos. O clube foi mantido em sigilo, mas é do futebol inglês. A proposta chegou com um alto valor fixo em libras e adicionais com possíveis metas para o jogador. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola.

Ainda como soube a GOAL, o negócio não avançará antes do duelo entre Corinthians e Atlético-GO, pela Copa do Brasil, nesta quarta (27).

Destaque na base do Timão, Robert Renan também vem se destacando com a seleção. O jovem zagueiro constantemente está sendo convocado para o time sub-20, onde vem sendo titular. Nos últimos amistosos, inclusive, foi acompanhado de perto por olheiros dos clubes ingleses.

Até por conta disso, o zagueiro teve o seu contrato renovado com o clube do Parque São Jorge no final do ano passado. Agora, Robert Renan tem contrato com o Timão até o final de 2024, com uma multa na casa dos 50 milhões de euros.

O Corinthians tem 55% do passe do atleta. O restante é dividido entre seus representantes (25%) e o Novorizontino, seu ex-clube (20%).