Corinthians vende João Victor ao Benfica e embolsa 8 milhões de euros

Negócio movimentou 9,5 milhões de euros, mas o Corinthians receberá 8 milhões de euros. Paulistas detinham 55% dos direitos econômicos

O Corinthians acertou a venda de João Victor ao Benfica por 9,5 milhões de euros (R$ 52,77 milhões na cotação atual). Os paulistas ficarão com 8 milhões de euros (R$ 44,44 milhões), enquanto o restante — 1,5 milhão de euros (R$ 8,33 milhões) — é repassado ao Coimbra-MG, clube ligado ao Banco BMG. A informação foi inicialmente publicada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

O Corinthians vendeu todo o percentual que possuía do jogador (55%). O Coimbra detinha 45% e se desfez de 25% nas tratativas com o Benfica. O restante — 20% — permanece com o clube que é gerido pela instituição financeira.

O zagueiro, que a princípio ficaria fora da partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, estará em campo para enfrentar o time argentino nesta terça-feira (5). Ele só viaja a Portugal na quinta-feira (7).

Uma reunião virtual na manhã desse domingo (3) selou os moldes da venda, como valor e percentual adquirido pelos portugueses. O jogador viaja para assinar por cinco temporadas no Estádio da Luz.

A compra de João Victor pelo Benfica é tratada pelo agente Paulo Pitombeira. Ele tem um percentual da representação do defensor e atua como intermediário do negócio.

João Victor chamou a atenção também do Porto, de Portugal. O rival do Benfica procurou o empresário do jogador, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Corinthians no mercado da bola.