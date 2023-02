Corinthians quer voltar a vencer o Palmeiras e apagar 2022 ruim em Derby

Timão foi derrotado nas três partidas que fez contra seu maior rival em 2022 e tem a chance de voltar a vencer no primeiro Derby da temporada

O primeiro Derby entre Corinthians e Palmeiras de 2023 acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena. Além de sua importância histórica, o jogo também é importante para o Timão, que busca voltar a vencer o seu maior rival depois de uma temporada inteira sem vitórias no clássico.



Durante toda a temporada de 2022, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em três oportunidades e o Verdão se deu melhor em todas. Os jogos foram disputados no Allianz Parque (2 x 1), Arena Barueri (3 x 0) e Neo Química Arena (0 x 1) e o time treinado por Abel Ferreira foi sup/erior nas três ocasiões



A última vitória alvinegra em Derby foi em setembro de 2021. Na ocasião, o time treinado por Sylvinho bateu o Palmeiras por 2 a 1, com dois gols feitos por Róger Guedes, na Neo Química Arena.



O Corinthians deve contar com mais de 45 mil torcedores na Neo Química Arena para o jogo desta quinta-feira e, até por isso, não pensa em outra coisa a não ser a vitória. Fernando Lázaro começou o jogo antes mesmo do juiz apitar, ao não divulgar os relacionados para a partida. A prática não é comum no clube e só aconteceu uma vez na temporada: antes da quebra do tabu contra o São Paulo.