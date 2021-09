Corinthians pode ter estreia de quarteto entre os titulares contra o América-MG

Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian podem estrear juntos diante do Coelho

Petróleo em Itaquera, Duílio sheik... Foram muitos os memes envolvendo a série de contratações do Corinthians nesta última janela de transferências do Brasileirão. Agora, o que falta mesmo é os jogadores entrarem em campo e começarem a decidir.

E o duelo contra o América-MG, neste próximo domingo (19), pode ser o próximo passo do Timão nessa nova empreitada em busca de melhores resultados no Brasileirão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A expectativa é de que Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian possam ser titulares juntos diante do Coelho e espantar a má fase pelos lados do Parque São Jorge.

Todos os quatro treinaram sem limitações nas últimas atividades no CT Joaquim Grava e estão a disposição de Sylvinho. Vai caber ao treinador promover ou não a estreia de Willian, junto de seus novos parceiros no Corinthians.

Por outro lado, Adson, que vinha impressionando nos últimos jogos, segue lesionado e fazendo tratamento no departamento médico. O jovem foi para o DM após sofrer entrada criminosa de Thiago Heleno, zagueiro do Athletico-PR, e continua se recuperando. Roni e Ruan são outros que não estão à disposição do técnico.

Com a chegada do quarteto, é esperado que Gustavo Mosquito, destaque do Corinthians na temporada, vá para o banco de reservas. Isso porque Jô, que volta de suspensão, deve ser mantido entre os titulares.

A escalação prevista do Corinthians tem Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Róger Guedes, Giuliano, Renato Augusto e Willian; Jô.