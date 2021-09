Quando Willian estreia pelo Corinthians?

O ponta foi apresentado nesta última quarta-feira (1), no aniversário de 111 anos do Timão

Ele chegou. Grande novidade do Corinthians para o segundo semestre de 2021, Willian deve ser titular absoluto no clube do Parque São Jorge e representou um sopro de esperança para a torcida.

Tendo conseguido rescindir com o Arsenal, chega de graça, com o Timão tendo que pagar apenas seus honorários. Com 33 anos, está de volta ao futebol brasileiro após 14 temporadas.

Assim, a pergunta que não quer calar é quando será a estreia de Willian pelo Corinthians?

O jogador foi regularizado no BID da CBF nesta quinta-feira (2) e está liberado para jogar no Brasileirão.

Já no Brasil, Willian vinha treinando no Arsenal, está em boa condição física e pode estrear nesta próxima terça-feira (8), contra o Juventude, em jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo que o treinador Sylvinho prefira manter a equipe que vem conquistando bons resultados nos últimos jogos contra o time gaúcho, o atacante está com ritmo de jogo e não deve demorar a fazer sua reestreia.

Desta maneira, caso não entre campo contra o Juventude - o que não parece provável -, a estreia de Willian não passará do jogo contra o Atlético-GO, no domingo dia 12 de setembro.