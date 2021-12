Corinthians pode rebaixar o Grêmio, mas não vence o rival em casa desde 2014

O Corinthians tem uma ótima oportunidade de se vingar do Grêmio pelo rebaixamento de 2007. Neste domingo (5), às 16h (de Brasília), as equipes se enfrentam, na casa do Timão, que, se vencer, acaba com as chances de permanência do rival. No entanto, para isso, os donos da casa vão precisar quebrar um tabu que já dura alguns anos.

O último jogo do Corinthians na fatídica temporada de 2007, que determinou o rebaixamento da equipe alvinegra para segunda divisão de 2008, foi contra o Grêmio, um empate por 1 a 1 em Porto Alegre. O resultado acabou sendo ruim para o Timão, que caiu. Agora, 14 anos depois, a equipe paulista pode se vingar.

No domingo (5), o Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena para a penúltima rodada do Brasileirão 2021, no qual o Tricolor gaúcho corre sério risco de rebaixamento. E, dependendo do resultado da partida, a queda pode se confirmar já neste jogo.

Para retribuir o que o Grêmio fez em 2007, o Corinthians precisa de uma vitória em casa - o empate deixa o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG na última rodada e ainda torcer por uma combinação de resultados, enquanto uma derrota dá aos gaúchos uma sobrevida. No entanto, este resultado representa um tabu a ser quebrado pela equipe, hoje comandada por Sylvinho.

O Corinthians não consegue bater o Grêmio em sua casa desde 2014, também na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, Paolo Guerrero marcou o único gol do jogo. Desde então, foram seis jogos com mando do Timão, sendo cinco empates e uma derrota, e apenas um gol marcado pelos donos da casa. Veja:

9 de setembro de 2015 - Corinthians 1 x 1 Grêmio

15 de maio de 2016 - Corinthians 0 x 0 Grêmio

18 de outubro de 2017 - Corinthians 0 x 0 Grêmio

18 de agosto de 2018 - Corinthians 0 x 1 Grêmio

11 de maio de 2019 - Corinthians 0 x 0 Grêmio

22 de novembro de 2020 - Corinthians 0 x 0 Grêmio

Para dar esperanças aos corintianos, porém, em 2021 o Timão já quebrou alguns tabus contra o Grêmio. No jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, em 28 de agosto, além de vencer os gaúchos pela primeira vez desde 25 de junho de 2017, o alvinegro colocou fim a uma sequência de quatro partidas seguidas com placar 0 x 0 entre as equipes.