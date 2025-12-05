Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

De olho nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o técnico Dorival Júnior deve preservar vários titulares do Corinthians na última rodada do Brasileirão. Atualmente, o Timão ocupa a 10ª posição, com 46 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Fortaleza. Sem chances de alcançar uma vaga na Libertadores pelo campeonato nacional, a equipe deve entrar em campo com formação alternativa.

Do outro lado, o Juventude, já rebaixado para a Série B, cumpre tabela na despedida da temporada. A partida marcará o último jogo do técnico Thiago Carpini à frente do clube. A equipe de Caxias do Sul aparece na penúltima colocação, com 34 pontos e apenas 30% de aproveitamento no Brasileirão.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; André, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Dieguinho, Gui Negão e Vitinho.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Jadson, Luis Mandaca, Peixoto e Nenê; Gabriel Taliari.

Desfalques

Corinthians

Rodrigo Garro e Yuri Alberto estão no departamento médico, enquanto Depay está em transição física.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 34 jogos disputados, o Corinthians soma 14 vitórias, contra 13 do Juventude, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o time de Caxias do Sul venceu por 2 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

