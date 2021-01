Duilio retorna ao Corinthians com aliados e inversão de papéis

Novo presidente esteve "abaixo" de Roberto de Andrade, seu novo diretor de futebol, durante anos; Alessandro volta como gerente após saída de Andrés

Novo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves acionou o que tinha de mais conhecido na sua experiência administrativa para encarar um mandato no clube sem poder, ao menos abertamente, acionar Andrés Sanchez em caso de necessidade. E com direito a inversão de papéis em alguns setores.

Diretor-adjunto de futebol do em 2011, ele foi colocado no posto justamente por Roberto de Andrade, presidente interino do clube enquanto Andrés Sanchez assumia a diretoria de seleções de CBF. Depois que Andrés retornou, Roberto o manteve como seu imediato, ambos a cargo do futebol.

Duilio seguiu no cargo no mandato de Mário Gobbi, seu concorrente na eleição, sempre respondendo a Andrade no final. A confiança estabelecida entre os dois aliados fez com que o ex-presidente, mandatário entre 2015 e 2018, fosse uma escolha natural assim que o novo dono do cargo venceu a eleição de novembro.

Os dois, aliás, também logo definiram que Alessandro seria um bom nome para assumir a gerência de futebol. Cargo remunerado e que responde a ambos, o posto foi ocupado por Vilson, nome que contava com muita rejeição da torcida. Alessandro, ídolo enquanto jogador e com um Brasileiro de 2017 no currículo, já como dirigente, preenchia esses espaços.

Montar uma equipe conhecida é padrão em vários clubes, mas, no mandato atual de Duilio, tem uma motivação ainda mais especial: depois de anos, Andrés prometeu que não teria mais influência no futebol corintiano, mudando uma regra de quase duas décadas.

Grande nome da chapa à qual pertencem Duilio e Roberto, Andrés deu a última palavra em várias ocasiões nas quais nem cargo tinha no clube. Foi ele que, por exemplo, rebateu publicamente uma provocação de Vagner Mancini, em 2017, quando seu tirou a invencibilidade do em Itaquera.

O clube tinha três dirigentes e o presidente Roberto de Andrade à frente da hierarquia do futebol naquela época, mas Andrés era visto como o mais apto para pedir respeito ao hoje treinador corintiano. Agora, a princípio, isso não deve mais acontecer.