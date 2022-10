Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa do Brasil

Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil será disputado nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na inter

Com os ingressos esgotados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Flamengo nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, a partir das 21h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Para o confronto em casa, o técnico Vitor Pereira chega com uma dúvida. Gustavo Mosquito ou Adson brigam por uma vaga na ponta direita.

Por outro lado, o goleiro Cássio, que sofreu um trauma no pé, está confirmado entre os titulares.

"É uma final. Para mim, final é um jogo só. Aqui são duas. Temos que fazer um jogo no melhor nível em casa. Contra um time com argumentos. Jogar em Itaquera diante da nossa torcida não é fácil. Orçamento, elenco. Provavelmente eles terão algum favoritismo, mas final é final e tudo pode acontecer", afirmou o treinador português.

"A chance de levar o título é algo enorme. Pelo fato de, se acontecer, por ter a possibilidade de dar uma alegria muito grande a tanta gente. Gente que sofre. O Corinthians não me parece que é clube de gente rica, é um clube de gente humilde, de quem passa necessidade no dia a dia. É uma chance de dar alegria a essa gente. É o que mais me empolga", completou.

Já o Flamengo, embalado com duas vitórias e um empate, pode ter em campo o que tem de melhor. Assim, o técnico Dorival Júnior pode repetir a escalação pela 12ª vez.

Arturo Vidal, que perdeu o pai na última segunda-feira (10), no Chile, decidiu participar da final e está relacionado. De acordo com a imprensa chilena, Erasmo Vidal, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encontrado morto no Clube Hípico.

Vale destacar que o Rubro-Negro entra em campo com quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabriel. A volta está marcada para a próxima quarta-feira (19), no Maracanã.

Em 145 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 61 vitórias, contra 54 do Corinthians, além de 30 empates. No último confronto, válido pelas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro eliminou o Timão por 4 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson ou Ramiro), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do provável FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Desfalques

Corinthians

O técnico Vitor Pereita conta com todos os jogadores à disposição.

Flamengo

Bruno Henrique e Rodrigo Caio, lesionados, estão fora, assim como Varela e Pulgar, que não estão inscritos na competição.

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - 17 de agosto de 2022

Fluminense 2 x 2 Corinthians - 24 de agosto de 2022

Corinthians 3 x 0 Fluminense - 15 de setembro de 2022

A campanha do Flamengo na Copa do Brasil 2022

Altos 1 x 2 Flamengo - 1 de maio de 2022

Flamengo 2 x 0 Altos - 11 de maio de 2022

Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - 22 de junho de 2022

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2022

Flamengo 0 x 0 Athletico-PR - 27 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 1 Flamengo - 17 de agosto de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo - 24 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 São Paulo - 14 de setembro de 2022

Quando é?

Getty Images

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), KLEBER LUCIO e GUILHERME DIAS (assistentes), JEAN PIERRE (quarto árbitro) e RODRIGO D ALONSO (AVAR)