Corinthians faz contas por vaga na Libertadores e já começa a planejar Paulista "meia-força"

Time tenta assegurar vaga no principal torneio continental e avalia dar chances a jovens já no Paulista; regulamento impede time reserva

O Corinthians já começou a sua Pré-Libertadores na semana passada, ao enfrentar o Ceará, na Neo Química Arena, e só deve terminar, se tudo der certo, quando realmente disputar a fase inicial do principal torneio do continente. Ou seja, enquanto termina a atual temporada, planeja o que fazer na próxima, marcada para começar apenas três dias depois do encerramento do Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em boas condições e com mais dois confrontos diretos por uma vaga na competição continental, o primeiro deles contra o Athletico, na noite desta quarta, na Neo Química Arena, o Timão faz conta do que precisa alcançar para estar dentro do possível G8 no Brasileiro.

Internamente, o clube acredita que, ganhando os confrontos diretos (também encara o Santos, na semana que vem, na Vila Belmiro) e o duelo como mandante frente ao Vasco, em Itaquera, é improvável que o Timão não esteja na Libertadores 2021. Além desses jogos, também há confrontos contra Flamengo e Internacional, os dois líderes.

Estabelecidas as metas, a comissão técnica prevê que jogar a fase inicial do torneio continental vai fazer com que seja necessária praticamente uma equipe B nas primeiras rodadas do Paulista, deixando os titulares mais focados no torneio internacional.

Como equipe B, no entanto, está descartada a escalação de um time de juniores ou até com atletas do sub-23, que vem com um planejamento mais bem feito para 2021. Além de considerar o Estadual importante, os corintianos se veem impedidos de usar tantos nomes alternativos justamente pelo regulamento da competição.

Apenas cinco atletas inscritos na lista B, a famosa lista da base, podem estar em campo ao mesmo tempo. Ou seja, é bem possível que o Paulista seja mais destinado a Cafus e Everaldos do que aos garotos das categorias de base.