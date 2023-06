Corinthians encaminha venda de Gustavo Mantuan ao Zenit

Timão vai receber cerca de € 3 milhões pelo ida em definitivo do meia-atacante para o futebol russo

O Corinthians encaminhou a venda de Gustavo Mantuan ao Zenit, da Rússia. Apenas detalhes separam o anúncio da negociação que define a ida em definitivo do meia-atacante ao clube de São Petesburgo, como soube a GOAL.

O Corinthians vai receber cerca € 3 milhões (R$ 16,1 milhões na cotação atual) pela venda de Mantuan. O baixo valor da operação se dá pelo fato de que o jogador tem três operações no joelho, o que atrapalha em avaliações físicas.

O iminente negócio já vem sendo considerado por todas as partes. Estafe e atleta gostam da ideia de permanecer na Rússia, onde, mesmo reserva, Mantuan teve destaque e foi um dos nomes do título da liga russa. Já o Corinthians vê como uma possibilidade de receber uma quantia considerada alta por um jogador com histórico de problemas físicos..

Como trouxe a GOAL, os empresários de Mantuan foram para Rússia no mês de maio para negociar o futuro de Claudinho, Malcom e Robert Renan, todos também com passagens pela base do Corinthians. O defensor tem interesse de clubes da Premier League, meia interessa ao Palmeiras e o atacante Malcom está na mira do Paris Saint-Geramin. Os brasileiros se sagraram campeões do Campeonato Russo no último final de semana.

Na atual temporada, Gustavo Mantuan esteve em campo por 921 minutos, em 29 jogos disputados. Ele anotou seis gols e deu quatro assistências, e foi considerado um talismã da equipe campeã.