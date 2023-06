Histórico de lesões deve facilitar venda de Mantuan ao Zenit

Corinthians vai receber oferta do clube russo nos próximos para vender o meia-atacante

Gustavo Mantuan vive dias de definição sobre o seu futuro. O jogador deve ser negociado pelo Corinthians em definitivo com o Zenit, onde tem contrato até o próximo dia 30 de junho, como soube a GOAL.

O principal motivo para a iminente negociação é o histórico de lesões de Mantuan. Prestes a completar 22 anos, o meia-atacante já sofreu com três lesões de ligamentos no joelho, sendo dois no esquerdo e um no direito. Por mais que o jogador esteja saudável atualmente, essa questão é levada em consideração por clubes na avaliação de atletas e restringe o mercado de Gustavo Mantuan.

Apesar do Zenit ainda não ter feito uma proposta, o possível negócio já vem sendo considerado por todas as partes. Estafe e atleta gostam da ideia de permanecer na Rússia, onde, mesmo reserva, Mantuan teve destaque e foi um dos nomes do título da liga. Já o Corinthians vê como uma possibilidade de receber uma quantia considerada alta por um jogador com histórico de problemas físicos.

Em sua primeira temporada na Rússia, Gustavo Mantuan fez 29 partidas, com seis gols feitos e quatro assistências distrubuídas em 921 minutos dentro de campo. O jogador foi campeão russo.