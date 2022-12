Agente diz que time inglês propôs R$ 75 milhões para tirar Robert Renan do Corinthians

Estafe do jogador diz que oferta está na casa dos 12 milhões de libras e negócio pode acontecer

O Corinthians pode estar próximo de ter mais um jogador deixando o clube. Robert Renan, de 19 anos, pode estar indo para a Inglaterra, como soube a GOAL.

De acordo com membros do estafe do zagueiro, uma proposta de 12 milhões de libras, cerca de 75 milhões de reais, foi enviada ao Timão nesta sexta-feira. O nome do clube não foi revelado. A informação foi divulgada pelo Lance e confirmada pela GOAL.

Eduardo Bou Daye, representante de Robert Renan, está na Inglaterra há alguns dias. Lá, o empresário conversou com clubes sobre o futuro do zagueiro corintiano.

O Corinthians, vale lembrar, tem apenas 55% do valor dos direitos econômicos de Robert Renan, que disputou 13 jogos como profissional em 2022.

O zagueiro teve o seu contrato renovado com o clube do Parque São Jorge no final do ano passado. Agora, Robert Renan tem contrato com o Timão até o final de 2024, com uma multa na casa dos 50 milhões de euros.