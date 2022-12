Lyon volta a demonstrar interesse em tirar Du Queiroz do Corinthians

Clube francês, no entanto, ainda não formulou uma proposta ao Timão

Du Queiroz, volante do Corinthians, segue sendo observado de perto por clubes da Europa, sendo o mais interessado o Lyon, da França, como soube a apuração da GOAL.

A equipe francesa já observa Du Queiroz desde o meio do ano, como a GOAL trouxe. O jogador é visto como um meio-campista de muito potencial pelos franceses.

Apesar do interesse, o Lyon ainda deve esperar para fazer uma proposta oficial ao Corinthians. O clube francês tem como prioridade a busca por um reforço com maior rodagem no futebol europeu, mas não descartam a tentativa pelo volante. A OTB Sports, grupo de empresários de Du Queiroz, que está em contato com o clube francês.

Nos últimos anos, vale lembrar, o Lyon contratou dois meias brasileiros: Lucas Paquetá, vendido ao West Ham, e Bruno Guimarães, negociado com m Newcastle no começo de 2022.

Du Queiroz foi um dos que mais jogaram pelo Corinthians em 2022. Ao todo, foram 66 jogos, com três gols e três assistências.