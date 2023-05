Corinthians x ECUS ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e ECUS entram em campo na tarde deste domingo (7), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela quarta rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão no canal da Federação Paulista no Youtube, na internet.

Na terceira posição do grupo 12, o Corinthians soma 5 pontos e quer manter a sua invencibilidade. Já o ECUS está na lanterna da chave, ainda sem pontuar.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Kauê, Gabriel, André, Renato, Thomas, João, Kayke, Thomas Rafael, Arthur, Guilherme e Higor.

ECUS sub-20: Cauã, Marcos, Gustavo, Igor, Bruno, Eduardo, Gabriel, Gabriel Pereira, Fabrizio, Isaque e Daniel.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

ECUS

Sem desfalques confirmados.

Quando é?