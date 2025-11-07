+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoCeará
Mounique Vilela

Corinthians x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Ceará e enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de três vitórias, o Corinthians foi derrotado na última rodada para o RB Bragantino por 2 a 1 e agora busca a recuperação no Brasileirão. Em décimo lugar, com 42 pontos, o Timão está a nove pontos do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior trata como dúvida a presença de Rodrigo Garro.

Por outro lado, o Ceará, em 13º lugar, com 39 pontos, vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 e empate com o Fortaleza por 1 a 1 nos dois últimos jogos disputados. Em 32 jogos, acumula 10 vitórias, nove empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 40%.

Corinthians: Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul (Aylon).

Escalações de Corinthians x Ceará

Desfalques

Corinthians

José Martínez, André Carrillo e Charles estão suspensos.

Ceará

Vina cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: domingo, 09 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 15 vitórias, contra seis do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Timão venceu por 1 a 0.

COR

Outros

CEA

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0