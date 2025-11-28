Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Além de estar na briga pelo título da Copa do Brasil, em que disputa a semifinal contra o Cruzeiro, o Corinthians também luta por uma possível classificação para a pré-Libertadores de 2026. O Timão ocupa a 11ª posição, com 45 pontos, três a menos que o São Paulo, oitavo colocado. Na última rodada, a equipe comandada por Dorival Júnior foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 a 0. Para o confronto, Hugo Souza e Maycon voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, o Botafogo segue na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em sexto lugar, com 58 pontos, o Alvinegro tem a mesma pontuação do Fluminense, quinto colocado. Em 35 jogos, acumula 16 vitórias, 10 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 55%.

Corinthians: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, André Carrilo (Maycon), Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Savarino; Artur (Santi Rodríguez), Joaquím Correa e Arthur Cabral.

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay está machucado, enquanto José Martínez cumprirá suspensão.

Botafogo

Vitinho está suspenso, enquanto Danilo, Bastos, Kaio Pantaleão, Neto e Matheus Martins estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 30 de novembro de 2025

domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 43 vitórias, contra 37 do Corinthians, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis