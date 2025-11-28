+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoBotafogo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (30), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Além de estar na briga pelo título da Copa do Brasil, em que disputa a semifinal contra o Cruzeiro, o Corinthians também luta por uma possível classificação para a pré-Libertadores de 2026. O Timão ocupa a 11ª posição, com 45 pontos, três a menos que o São Paulo, oitavo colocado. Na última rodada, a equipe comandada por Dorival Júnior foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 a 0. Para o confronto, Hugo Souza e Maycon voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, o Botafogo segue na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em sexto lugar, com 58 pontos, o Alvinegro tem a mesma pontuação do Fluminense, quinto colocado. Em 35 jogos, acumula 16 vitórias, 10 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 55%.

Corinthians: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, André Carrilo (Maycon), Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Savarino; Artur (Santi Rodríguez), Joaquím Correa e Arthur Cabral.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay está machucado, enquanto José Martínez cumprirá suspensão.

Botafogo

Vitinho está suspenso, enquanto Danilo, Bastos, Kaio Pantaleão, Neto e Matheus Martins estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 30 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 43 vitórias, contra 37 do Corinthians, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão as equipes empataram por 1 a 1.

COR

Outros

BOT

1

1

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0