Chaveamento da Copa do Brasil 2025: os cruzamentos do mata-mata até a final

Veja o trajeto dos times da competição na primeira fase desta temporada

Principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil reúne clubes de todas as regiões do país, proporcionando confrontos entre equipes de diferentes divisões e oferecendo uma premiação milionária. A edição de 2025 tem início previsto para 19 de fevereiro.

Com 92 participantes, a competição distribui vagas por meio dos campeonatos estaduais, além de garantir presença a campeões regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde), vencedores da Copa do Brasil e da Série B do ano anterior, além dos times brasileiros classificados para a Copa Libertadores de 2025 e um clube via Série A.

A primeira fase da Copa do Brasil será disputada em jogo único, com mando de campo das equipes de menor ranking na CBF, e contará com 80 times na disputa. Clubes como CRB, Bahia, Fortaleza, Cruzeiro, Paysandu, Botafogo, Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo entram só na terceira fase.

Mais artigos abaixo

Abaixo, a GOAL destaca o chaveamento das primeiras fases.