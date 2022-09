Yuri Alberto justifica troca e se torna essencial no Corinthians de Vítor Pereira

Centroavante chegou ao Timão no meio do ano e já é o vice-artilheiro da equipe na temporada de 2022

No final do mês de junho, o Corinthians anunciou a contratação do centroavante Yuri Alberto em uma negociação que gerou polêmica entre alguns torcedores. Por empréstimo de um ano, o atacante chegou ao clube do Parque São Jorge em troca de Ivan e Gustavo Mantuan, que foram cedidos pelo mesmo período ao Zenit, da Rússia.

Três meses e 17 jogos depois, o novo camisa 9 já justificou a troca. Titular em 13 destes jogos, Yuri Alberto anotou seis gols e deu um assistência até aqui em sua passagem pelo Corinthians.

Titular absoluto de Vítor Pereira, o atacante era a peça que o treinador sempre buscava desde que chegou ao clube. Todas as participações em gols geraram pontos - ou ajudaram o clube a passar de fase - ao Corinthians.

Yuri só desencantou em seu nono jogo pelo Timão, justamente na Copa do Brasil. Na ocasião, marcou um hat-trick e ajudou o Corinthians a chegar na semifinal da competição. Na fase seguinte, deu assistência para Renato Augusto marcar o primeiro do time no Maracanã, no empate em 2 a 2.

Já pelo Campeonato Brasileiro, Yuri anotou dois gols que garantiram empates, contra São Paulo e Internacional. Além disso, também fez o tento que fez o Corinthians vencer o Atlético Goianiense, aos 42 da segunda etapa, por 2 a 1.

Sendo assim, a compra definitiva do atacante já vem sendo avaliada pelo clube. Um dos grandes problemas, porém, é o alto valor de um possível negócio, já que o Zenit espera receber entre 20 e 25 milhões de euros (entre R$ 105 e R$ 131 milhões).