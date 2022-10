Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Timão encara o Furacão pelo Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Antes de encarar o Flamengo na final da Copa do Brasil, o Corinthians terá pela frente o Athletico-PR neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

No último compromisso antes de encarar o Flamengo na próxima quarta-feira (12), pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Corinthians tentar manter o foco no Brasileirão.

"Tem que estar focado no jogo do Brasileiro, o da Copa do Brasil é na próxima semana. Do meu ponto de vista e por experiência, resultados positivos aumentam a confiança, a gente vem melhorando também, estamos em uma sequência boa de vitórias e resultados positivos", afirmou o goleiro Cássio.

"Acho que fazer um grande jogo no sábado é fundamental e muito importante para a gente se manter também no G4. É um jogo que vamos estar concentrados e focados, fazer uma grande partida em casa com a nossa torcida para, depois, sim, pensar na Copa do Brasil", completou.

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira terá o retorno de Fausto Vera, que cumpriu suspensão no empate com o Juventude em 2 a 2.

Do outro lado, o Athletico-PR, na sexta posição, com 48 pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

O técnico Felipão não poderá contar com Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Felipe e Pedro Henrique brigam pela vaga.

Vitor Roque volta a ficar à disposição após ter cumprido suspensão no empate com o Fortaleza em 1 a 1.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 21 vitórias, contra 16 do Athletico-PR, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Raul Gustavo, Balbuena, Lucas Piton, Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes, Yuri Alberto.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique (Felipe), Nicolás Hernández, Abner, Fernandinho, Erick, Terans, Canobbio, Vitinho, Vitor Roque.

Desfalques

Corinthians

Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Athletico-PR

Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora.

Melhores apostas e dicas

O Corinthians é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 na vitória do Timão, $ 3,40 no empate e $ 3,80 caso o Furacão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,42 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar no time que vai balançar as redes primeiro. Neste caso, paga-se $1,75 para o Timão, e $ 2,60 para o Athletico-PR.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RODRIGO FIGUEIREDO e RAFAEL DA SILVA (assistentes), JOÃO VITOR GOBI (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)