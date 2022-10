Juventude e Corinthians empataram por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, na noite desta terça-feira (4), pela 30ª rodada do Brasileirão. Giuliano e Yuri Alberto anotaram para o Alvinegro, enquanto Ruíz e Pitta fizeram para os gaúchos.

Com o resultado, o Juventude segue na lanterna do campeonato, com 20 pontos. Já o Corinthians fica em quatro, com 51 pontos. Na próxima rodada, o Timão recebe o Athletico-PR, enquanto o Juve visita o Santos.