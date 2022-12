Corinthians acerta empréstimo de Matheus Bidu até o fim de 2023

Clube pagou pelo empréstimo e se tornou detentor de 20% dos direitos econômicos do lateral esquerdo, que ainda pertence ao Guarani

O Corinthians acertou a contratação de Matheus Bidu no mercado da bola. O clube acertou com o atleta por empréstimo e adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta, como soube a GOAL. Os valores ainda não são revelados.

O lateral esquerdo de 23 anos assina até dezembro do próximo no CT Joaquim Grava. O clube terá opção de compra no contrato com o jogador, que pertence ao Guarani e tem contrato até dezembro de 2024.

A saída de Matheus Bidu para o Corinthians foi bastante complicada. A princípio, o negócio seria em definitivo, e o contrato seria longo. No entanto, o Guarani aumentou a pedida em ao menos duas oportunidades.

O clube queria R$ 6,5 milhões para negociá-lo inicialmente, mas pediu R$ 8 milhões pela saída do atleta, que se destacou com as cores do Cruzeiro em 2022. A negociação recuou, e ele se reapresentou no Brinco de Ouro da Princesa.

Matheus Bidu chega ao Corinthians como reforço para a lateral esquerdo, que atualmente com Lucas Piton e Fábio Santos. O primeiro, inclusive, deve deixar a Neo Química Arena para atuar pelo Vasco.

Em 2022, o jogador de 23 anos defendeu as cores do Cruzeiro por empréstimo. No período, fez 39 partidas, somando 2.756 minutos, com três gols e três assistências.