Corinthians recua em contratação de Bidu e tenta mudar moldes

Guarani, dono dos direitos do lateral, mudou os termos e o Corinthians não gostou. Jogador quer se transferir ao Timão.

A contratação de Matheus Bidu pelo Corinthians pode ter uma reviravolta. Antes praticamente certo, o jogador agora pode ter a transferência complicada por conta de mudanças no modo do negócio, como soube a GOAL.

Como noticiado anteriormente, o Guarani aumentou a pedida em praticamente R$ 1,5 milhão, saindo de R$ 6,5 milhões para R$ 8 milhões. O Corinthians não gostou e travou a negociação e agora busca uma solução. O jornalista Júlio Nascimento também informou.

Duas soluções são possíveis: um empréstimo simples, com pequeno pagamento pela cessão, ou uma transferência em definitivo, com percentual e valores menores do que o anteriormente acordado.

Ainda como soube a GOAL, Bidu e seus agentes conversarão com o Guarani ainda nesta semana em busca de uma solução. O jogador quer jogar no Corinthians em 2023 e vai expor isso a diretoria do Bugre.