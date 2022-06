Corinthians abre negociação por Pulgar, mas trava em pedida da Fiorentina e desejo do jogador

Alta pedida do time italiano e desejo por seguir na Europa dificultam negócio

O Corinthians está definitivamente ativo no mercado de transferências. Além de abrir negociações por Yuri Alberto e se interessar por Balbuena, o Timão agora tem um alvo chileno: Erick Pulgar. O negócio, porém, não é fácil e o clube do Parque São Jorge vê empecilhos.

De acordo com apuração da GOAL, o clube do Parque São Jorge pensa na contratação do volante que está em seu último ano de contrato na Fiorentina. O que pesa contra, porém, é o pedido do clube italiano: 4 milhões de euros (R$ 22 milhões). O interesse foi divulgado pelo UOL Esporte e confirmado.

Ainda em uma crise financeira, o Timão não pretende gastar tanto assim para reforçar o seu time. Como soube a reportagem, a diretoria pensa em, no máximo, pagar 1,5 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) por Pulgar. A intenção do clube, aliás, sempre foi buscar jogadores por empréstimo ou com contrato perto do fim.

Mais artigos abaixo

Outro fator que joga contra o Corinthians é a vontade do jogador. Pulgar tem 28 anos e deseja seguir na Europa. O seu contrato com a Fiorentina acaba em 30 de junho de 2023, o que pode facilitar o jogador a seguir no continente.

Na última temporada, foi emprestado ao Galatasaray, onde fez apenas 11 jogos. Com a camisa do time italiano, onde está desde a temporada 2019/2020, tem 82 jogos e anotou oito gols.