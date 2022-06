Corinthians avança para ter Yuri Alberto por empréstimo

Zenit topa liberar o atacante, e Corinthians avança para ter Yuri Alberto. Jogador prioriza a Europa, mas ainda não recebeu contatos

O negócio entre Corinthians e Yuri Alberto está em um estágio bastante avançado. O atacante que atua pelo Zenit, da Rússia, é o principal alvo do clube do Parque São Jorge para o comando do ataque para o restante da temporada.

Segundo soube a GOAL, o Zenit topa emprestar Yuri Alberto e o negócio deve mesmo acontecer por empréstimo, com o Corinthians pagando o salário do atleta. O avanço entre as partes foi noticiado em um primeiro momento pelo jornalista Samir Carvalho.

O clube russo não descarta fazer uma troca de jogadores, mesmo que por empréstimo, para realizar negócios após a Fifa autorizar que os jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia suspendam seus contratos por mais um ano.

Ainda de acordo com a reportagem, Yuri Alberto não pretende voltar para a Rússia e o Corinthians entrou forte na parada para contratar o centroavante de 21 anos. Apesar de priorizar o mercado europeu, nenhuma oferta foi realizada ao atacante até então.

O negócio ainda não está sacramentado, mas as conversas estão avançando em um ritmo rápido entre os dois lados, o que gera uma confiança no negócio. O Corinthians, porém, prega cautela.

Apesar do avanço com o Timão, o Internacional ainda não é carta fora do baralho na negociação. O ex-time do centroavante ainda tenta repatriar o jogador, mas corre por fora no momento.

Yuri Alberto foi vendido ao Zenit pelo Internacional em janeiro deste ano. Na Rússia, marcou seis gols em 14 jogos até então.