Corinthians deseja repatriar Balbuena, mas salário alto é entrave

Hoje na Rússia, Balbuena desperta o interesse do Timão, mas salário pode dificultar o negócio

Avançando nas tratativas para contratar Yuri Alberto por empréstimo junto ao Zenit, o Corinthians mira outro jogador que está na Rússia. Trata-se de Balbuena a informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Marco Bello. O zagueiro de 30 anos está atualmente no Dínamo Moscou e não descarta um retorno ao Brasil neste momento.

Conforme trouxe a GOAL, o zagueiro João Victor desperta o interesse de vários clubes na Europa e deve ser negociado ainda nesta janela de transferências. Pensando numa possível reposição, o Corinthians coloca o nome de Balbuena como uma de suas prioridade.





A avaliação é de que Balbuena tem boa idade, identificação com o clube e a decisão da FIFA, de estender a possibilidade de jogadores e técnicos estrangeiros suspenderem seus contratos com clubes da Rússia e da Ucrânia, por conta do conflito entre os países, até o dia 30 de junho de 2023, abriu uma boa brecha para tentar o negócio.

Mais artigos abaixo

Um fator que pode ser um entrave é o salário de Balbuena. O zagueiro tem vencimentos acima da realidade do futebol brasileiro para a posição. Por outro lado, nas últimas semanas, o Corinthians confirmou a saída de Jô, que aliviou aproximadamente R$ 800 mil mensais na folha salarial. Além disso, Luan pode ser o próximo a deixar o clube, assim como João Pedro, que não deve ter o empréstimo renovado, e o próprio João Victor.

Balbuena fez história no Corinthians entre 2016 e 2018. O zagueiro paraguaio foi campeão brasileiro (2017) e venceu duas vezes o Campeonato Paulista (2017 e 2018) pelo Timão, onde fez 130 jogos e anotou 11 gols.