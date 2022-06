Suíça x Portugal: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece neste domingo (12), pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Suíça e Portugal se enfrentam neste domingo (12), no Estádio de Genebra, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Suíça x Portugal DATA Domingo, 12 de maio de 2022 LOCAL Estádio de Genebra - Genebra, Suíça HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fran Jović

Assistentes: Hrvoje Radić e Luka Pušic

Quarto árbitro: Mario Zebec

VAR: Paolo Valeri

Informações da partida

Na liderança do Grupo 2, com sete pontos, Portugal chega embalado com duas vitórias consecutivas na Liga das Nações. Depois de empatar com a Espanha, venceu Suíça e República Tcheca.

Para o confronto, o técnico Fernando Santos não terá nenhum desfalque por lesão ou suspensão, mas pode poupar Pepe e dar oportunidade para David Carmo.

Cristiano Ronaldo, que recebeu um cartão amarelo na vitória sobre a República Tcheca, pode iniciar o duelo no banco de reservas, enquanto André Silva luta para voltar ao time ataque.

Do outro lado, a Suíça, na lanterna do grupo, entra em campo em busca da primeira vitória no torneio. Até o momento, sofreu sofreu derrotas para República Tcheca, Suíça e Espanha.

Fabian Schar, suspenso na última rodada, retorna no lugar de Eray Comert, enquanto Djibril Sow substituirá Michel Aebischer no meio.

A campanha de Portugal na Liga das Nações

Espanha 1 x 1 Portugal - 2 de junho de 2022

Portugal 4 x 0 Suíça - 5 de junho de 2022

Portugal 2 x 0 República Tcheca - 9 de junho de 2022

Suíça x Portugal - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

República Tcheca x Portugal - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Portugal x Espanha - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Suíça na Liga das Nações

República Tcheca 2 x 1 Suíça - 2 de junho de 2022

Portugal 4 x 0 Suíça - 5 de junho de 2022

Suíça 0 x 1 Espanha - 9 de junho de 2022

Suíça x Portugal - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Suíça - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Suíça x República Tcheca - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Prováveis escalações

Suíça: Sommer; Lotomba, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow; Steffen, Shaqiri, Okafor; Embolo.

Portugal: Patricio; Dalot, Pereira, Carmo, Mendes; B. Silva, Moutinho, Fernandes; Jota, A. Silva, Leão.

Desfalques

Suíça

sem desfalques confirmados.

Portugal

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Suíça

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 4 x 0 Suíça Liga das Nações 5 de junho de 2022 Suíça 0 x 1 Espanha Liga das Nações 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Suíça Liga das Nações 24 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília) Suíça x República Tcheca Liga das Nações 27 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Portugal

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 4 x 0 Suíça Liga das Nações 5 de junho de 2022 Portugal 2 x 0 República Tcheca Liga das Nações 9 de junho de 2022

Próximas partidas