Copa São Paulo de Futebol Junior: por que não haverá Copinha em 2021?

A FPF anunciou que um dos torneios mais tradicionais do futebol não vai ser realizado no próximo ano

Uma notícia triste para os amantes de futebol. A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (26), que um dos mais tradicionais torneios do país não vai acontecer em 2021. Por conta da pandemia de coronavírus, a do próximo não foi cancelada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A , grande torneio de futebol de base, desde 1969 marca o início do calendário esportivo no . Todos os anos, 128 times de todo o Brasil se juntavam na cidade para a realização de 255 jogos em 24 dias.

Mais times

A Copinha é, para muitos jovens, a primeira grande chance de se mostrar no mundo do futebol e, desde sua primeira edição, revelou grandes atletas que hoje atuam por todo o mundo.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Por que não vai ter Copinha em 2021?

Não vai ter Copinha em 2021 😭https://t.co/dDezWLnN1h — Goal Brasil (@GoalBR) November 26, 2020

Por conta da pandemia, porém, a FPF considerou que não existem condições sanitárias para a realização de um evento do porte da , com atletas de todos os Estados do país. A organizadora esteve em tratativas com autoridades médicas, do Governo de , de prefeituras e dos clubes, porém não achou um meio seguro para a disputa dos jogos.

"Mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida", escreveu a FPF em nota oficial.

Entendendo que esta era a chance de toda uma geração de jovens atletas de se mostrarem ao futebol, a Federação organizadora decidiu que, para a próxima edição, aumentará o limite de idade para que os atletas deste ano tenham a sua chance. "Com intuito de preservar os sonhos de uma geração que não poderá disputar a Copinha em 2021, a FPF permitirá, na próxima edição da competição, que atletas nascidos em 2001 possam disputar o torneio".

Veja a nota oficial da Federação Paulista de Futebol, na íntegra:

Torcedores e torcedoras,

A Copa São Paulo de Futebol Jr., disputada desde 1969, é um dos maiores orgulhos do nosso futebol. Marca em todos os anos o início da temporada do futebol brasileiro e é o nascedouro dos nossos maiores craques. Não há competição de base no mundo que reúna tanta relevância, competitividade, visibilidade, paixão e sonhos.

A cada ano, todo o time da Federação Paulista de Futebol se mobiliza para organizar 255 jogos em 24 dias, reunindo 128 times de todos os Estados do Brasil. São mais de 3.800 jovens atletas que jogam em busca de um sonho. São longas viagens e 31 municípios paulistas envolvidos numa complexa logística de alojamento, alimentação e organização.

É justamente a grandeza da Copinha que nos fez refletir neste momento difícil de pandemia de Covid-19. Desde agosto, a FPF vem conversando com autoridades médicas, do Governo de São Paulo, de prefeituras e dos clubes para viabilizar a realização da Copa São Paulo 2021.

A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida.

Assim, a FPF comunica que tomou a dura decisão de suspender a realização da Copa São Paulo 2021.

Esta medida nos provoca imensa dor, sobretudo pelos sonhos dos jovens atletas que veem na Copinha a primeira grande oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol.

Nos solidarizamos não apenas com os jogadores, mas também os jovens árbitros, jornalistas e torcedores que, assim como nós, cultivam enorme carinho pela Copinha. Agradecemos aos patrocinadores e parceiros de mídia por entenderem essa difícil atitude. Nos resta a certeza da compreensão desta decisão, que coloca em primeiro lugar a saúde e os cuidados de segurança e isolamento.

Por fim, com intuito de preservar os sonhos de uma geração que não poderá disputar a Copinha em 2021, a FPF permitirá, na próxima edição da competição, que atletas nascidos em 2001 possam disputar o torneio.

Mais artigos abaixo

Obrigado,

Reinaldo Carneiro Bastos (Presidente da Federação Paulista de Futebol)"