Copa do Nordeste e seus apelidos: Ted Love, Mondragon, Pipico e mais

Personagens de desenho e jogadores do passado aparecem nas súmulas do Nordestão

Além da evolução tática, da maior atenção para o condicionamento físico e do crescente uso da tecnologia, outra coisa que ganhou força no futebol foi o uso de nomes compostos de jogadores em vez dos apelidos, então muito comuns até meados da década de 1990. Ainda que poucos, a Copa do Nordeste consegue reunir atletas que ainda levam estampados nas costas nomes que não foram dados no batismo.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Há um pouco de tudo. De homenagem a jogadores do passado até nomes de personagens de desenhos. Das 16 equipes que disputam a Copa do Nordeste, 12 têm algum atleta no elenco com nomes que fogem do que está nos documentos oficiais.

Estreante no Nordestão, o 4 de Julho é o time que mais se destaca quando o assunto é apelido. Além do zagueiro Chico Bala e do meia Cinelton, o destaque vai para o setor ofensivo da equipe do Piauí. A dupla de ataque titular é formada pelo artilheiro do último campeonato piauiense, Ted Love, e por Ítalo Pica-Pau. No banco, o time alvirrubro ainda conta com Índio Potiguar.

O mata-mata mais emocionante do primeiro semestre! Esta é a Copa do Nordeste! 🏆



E como sempre a Lampions League envolve times de muita tradição 😍



Estes são os estádios em que as equipes estão mandando seus jogos! Qual é seu favorito? 🏟️ pic.twitter.com/hx2piwWMTU — Goal Brasil (@GoalBR) March 20, 2021

O outro representante do Piauí na competição é o Altos, que se destaca pelos nomes diferentes na defesa. O goleiro é o experiente Mondragon, de 38 anos, e um dos zagueiros da equipe atende pelo nome de Dudu Gago.

Na Paraíba, tanto Treze quanto o Botafogo-PB trazem em seus elencos nomes interessantes para o Nordestão. Em Campina Grande, o técnico Marcelinho Paraíba tem em seu plantel o meia Birungueta e os atacantes Negueba e Sony Anderson. A lateral esquerda do Belo está aos cuidados de Tsunami e conta com o apoio do zagueiro Zulu.

Saídos do Vasco, dois jogadores que carregam nomes de personagens de desenhos animados reforçam duas equipes nordestinas. Lateral e meia, Yago Picachu agora faz parte do elenco do Fortaleza, enquanto Ygor Catatau está defendendo as cores do Vitória.

Rodrigo Pimpão, do CSA/Foto: Francisco Cedrim/RCortez/CSA

O único estrangeiro que faz parte do time do Confiança é o paraguaio Neru Bareiro, porém quem homenageia o país vizinho é o brasileiro Pedro Paraguai. No Sport, o nome diferente fica por conta de Pablo Pardal. Já no CSA, o destaque fica para o já conhecido Rodrigo Pimpão.

O artilheiro do elenco do Santa Cruz atende pelo nome de Pipico. O time pernambucano ainda tem Felipe Cabeleira no elenco e até pouco tempo tinha Didira, que deixou o clube após as primeiras rodadas da Copa do Nordeste. O ABC conta com o meia Valderrama, que lembra o famoso jogador colombiano por conta dos seus cabelos.

Dadinha, Adriano Napão, Moreilândia e Cassio Ortega são nomes encontrados na lista de jogadores do Salgueiro. E uma das principais promessas do Ceará é o atacante Jacaré, destaque das primeiras partidas do Vozão na Copa do Nordeste.