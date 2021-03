Onde assistir à Copa do Nordeste 2021?

Campeonato terá transmissões na TV aberta e fechada, no pay-per-view e nas plataformas de streaming; confira as opções

Principal competição regional do país, a Copa do Nordeste já iniciou trazendo muitas emoções para os torcedores. Disputada anualmente no primeiro semestre com 16 times divididos em dois grupos, a "Lampions League", como é chamada pela torcida, conta com a participação dos nove estados da região.

Com o mesmo formato dos últimos dois anos, o torneio tem muitos clássicos garantidos já na primeira fase, mas não poderá contar com a tradicional festa das torcidas nos estádios. Sem a presença do público devido à pandemia do coronavírus, resta acompanhar o torneio na frente da telinha.

Desta forma, a Goal mostra ao torcedor onde ele poderá acompanhar as partidas da Copa do Nordeste.

COPA DO NORDESTE - ONDE ASSISTIR AO VIVO?

Na TV, como no último ano, os direitos de transmissão seguem com os canais SBT, na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

A nível nacional, as operadoras que irão oferecer o PPV são Net/Claro, Sky e Directv GO. No entanto, é o NordesteFC a plataforma de transmissão oficial da Copa do Nordeste. O serviço de streaming faz cobertura de 100% dos jogos e também oferece conteúdos exclusivos sobre a competição para os assinantes. O plano mensal custa R$ 23,90, mas é possível garantir a temporada 2021 completa do torneio por R$ 59,90.

Quem assina Amazon Prime por R$9,90 por mês, também têm direito a assinatura da Twitch, enquanto a mensalidade padrão da plataforma no Brasil é R$ 22,90.

Na Twitch, foram criados 16 canais da Copa do Nordeste na plataforma – cada um voltado para cada clube participante do torneio. Os canais BahêaON (Bahia), CoralON (Santa Cruz), LeãoDaIlhaON (Sport), LeãoDoPiciON (Fortaleza), NegoON (Vitória) e VozãoON (Ceará) possuem uma ampla grade de programação, acompanhados cada um por um streamer torcedor do clube, que fará conteúdos diários, além de transmitir os jogos ao vivo e com imagens.