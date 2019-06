Copa do Mundo feminina: Escalação, craque, elenco e tudo o que você precisa saber sobre o Brasil

Seleção estreia no Mundial da França neste domingo (9) de olho no título inédito

Com início nesta sexta-feira (7), a 2019 será sediada na , com a seleção brasileira visando o título inédito do torneio.

No Grupo C, ao lado de , e , a equipe de Vadão estreia no domingo (9), contra as jamaicanas, às 10h30 (de Brasília). Ao todo são seis grupos com quatro equipes em cada, totalizando 24 times no Mundial.

Confira tudo sobre o na feminina!

GRUPO

GRUPO C

Itália

Brasil

Austrália

Jamaica

TRANSMISSÃO

Enquanto a TV Globo e o site do Globoesporte.com transmitirão apenas os jogos da , o SporTV passará todas as outras partidas. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar os principais jogos em tempo real.

AS CONVOCADAS

Goleiras: Aline, Bárbara, Letícia;

Defensoras: Camila, Poliana, Letícia, Tamires, Kathellen, Érika, Mônica, Tayla;

Meio-campistas: Luana, Andressinha, Formiga, Thaisa;

Atacantes: Andressa Alves, Bia Zaneratto, Cristiane, Debinha, Geyse, Ludmila, Marta, Raquel;

JOGOS DO BRASIL

DIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) LOCAL 9 de junho Brasil x Jamaica 10h30 Stade des Alpes 13 de junho Austrália x Brasil 13h Stade de la Mosson 18 de junho Itália x Brasil 16h Stade du Hainaut

COMO A SELEÇÃO SE CLASSIFICOU



Foto: CBF

Campeã da 2018, a seleção se classificou para a sua oitava Copa do Mundo, com 31 gols marcados em sete jogos disputados.

JOGO PLACAR FASE Brasil x 3 x 1 1ª fase Brasil x 8 x 0 1ª fase Brasil x 4 x 0 1ª fase x Brasil 0 x 7 1ª fase Brasil x 3 x 1 Fase final Brasil x Argentina 3 x 0 Fase final Brasil x 3 x 0 Fase final

A CRAQUE



Foto: Getty Images

Eleita seis vezes a melhor do mundo, Marta chega para o Mundial como dúvida. Após lesionar a coxa esquerda, a atleta ainda não está à disposição de Vadão para a estreia contra a Jamaica.

Eleita seis vezes a melhor do mundo, camisa 10 e referência, nenhuma jogadora marcou mais gols em Copas do que Marta, que registra 15.

QUEM É O TREINADOR



Foto: Getty Images

Vadão chega para o Mundial muito contestado. Anunciado em setembro de 2017 para o seu segundo ciclo (o primeiro foi em 2015 e deixou o cargo após as Olímpiadas 2016), o treinador tinha como primeira missão a Copa América, no início de 2018.

Com sete vitórias em sete jogos, o Brasil se tornou heptacampeão. No entanto, nos jogos mais exigentes em sequência, as derrotas apareceram. A seleção foi derrotada pela Austrália, EUA, Canadá, França, (duas vezes), e . Só ganhou uma vez, por 2 a 1, do . Os resultados deixaram a seleção em 10º lugar no ranking da FIFA.

HISTÓRIA NOS MUNDIAIS