Copa do Mundo feminina: Brasil vai enfrentar Itália, Jamaica e Austrália na primeira fase

A estreia na Copa da França será dia 9, contra a Jamaica, em Grenoble

No Grupo C ao lado de , e , a Seleção Brasileira feminina de futebol estreia na Copa do Mundo da França no próximo dia 9, contra as caribenhas, em Grenoble, na . Em seguida, encara as australianas em , no dia 13, enquanto fecham a última rodada no dia 18, contra as italianas em Valenciennes.

O torneio acontece do dia 7 de junho a 7 de julho e terá nove sedes: Paris, , Montpellier, Nice, Valenciennes, , Le Havre, Grenoble e , com 24 seleções participantes.

Veja mais informações:

O ALGOZ DO BRASIL

A seleção australiana tem se mostrado o principal algoz da seleção nos últimos anos. Além de derrotar as brasileiras nas últimas quatro partidas (com direito a goleada por 6 a 1), foram elas que eliminaram o no último Mundial, em 2015, nas quartas de final.

Lideradas por Sam Kerr, as Matildas são apontadas como um seleção que corre por fora, mas que pode surpreender nesta edição do Mundial.

JOGOS DA SELEÇÃO